خبير تحكيمي: الزمالك لا يستحق ركلة جزاء أمام طلائع الجيش



أكد محمد صلاح عبدالفتاح الحكم الدولي السابق، أن الزمالك لا يستحق ركلة جزاء أمام طلائع الجيش، في المباراة التي اقيمت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار: "محمد شعبان حارس طلائع الجيش، لعب الكرة بيديه بشكل مشروع، بينما محمد حمدي لاعب الزمالك في حالة تنافس على الكرة، والحارس كان يلعب الكرة بشكل طبيعي ووضعية جسمه في الهواء كانت عادية".

وأضاف: "حارس الطلائع وصل للكرة بشكل طبيعي ومشروع داخل منطقة الجزاء، بينما محمد حمدي لاعب الزمالك ذهب لجسم الحارس مباشرة ولم يتنافس معه في الهواء".

وواصل: "قرار طارق مجدي باحتساب ركلة حرة مباشرة ضد لاعب الزمالك سليم، ولابد من الإشادة أيضا بـ وائل فرحان حكم تقنية الـvar، الذي لم يقم باستدعائه من الأساس، وتفادي مشكلة كبيرة حال قام باستدعائه لأن هناك بعض الحكام تتسبب في بعض المشكلات نتيجة قلة الخبرات".

وتابع: "محمد حمدي هو من قام بتمثيل خطورة على نفسه، ومحمد شعبان حارس الطلائع لم يلعب بشكل متهور، والحارس وصل للكرة بشكل شرعي، ولا يوجد ركلة جزاء مطلقًا".

وأتم: "هناك حالة تميز شديدة من يوسف البساطي المساعد الأول، في الهدف الأول لـ طلائع الجيش، بعدما أكد صحة الهدف من اللقطة الأولى، والحالة كانت دقيقة وتقنية الفيديو أظهرت الخطوط بشكل دقيق.. وطاقم المباراة يحصل على 8.5 من عشرة، وطارق مجدي كان هادئًا للغاية والطاقم بالكامل يستحق التحية".