دينا فؤاد: دوري في حق عرب كان نقلة كبيرة وأحلم بتجسيد سيرة فاتن حمامة

أعربت الفنانة دينا فؤاد عن سعادتها الكبيرة بما حققته في عام 2024، حيث تألقت في مسلسل "حق عرب" بدور حنان الغرباوي، واعتبرته نجاحاً استثنائياً كان له تأثير قوي على مسيرتها الفنية.

وأضافت دينا أنها دائماً ما تحب تقديم الأدوار المركبة والصعبة، التي تمنحها الفرصة لتقديم أكثر من شخصية في العمل الواحد، مثل شخصية حنان الغرباوي.

وفي حديثها عن أمنياتها، أشارت إلى حبها للفنانة الراحلة فاتن حمامة، وأنها تتمنى تجسيد سيرتها الذاتية في المستقبل، مبدية تفاؤلها بدورها في مسلسل "حكيم باشا" مع النجم مصطفى شعبان، والمقرر عرضه في رمضان 2025.

وأوضحت دينا أنها انتهت من تصوير مشاهدها الخارجية في منطقة دهشور، وتواصل حالياً تصوير المشاهد الداخلية في قصر بالمقطم، وسط أجواء مثيرة ومشوقة. كما وصفت دورها في "حكيم باشا" بالمفاجأة لجمهورها، حيث سيشاهدونها في تجربة درامية صعيدية جديدة.