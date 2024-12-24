باكستان: لن نقدم أي تنازلات تتعلق ببرنامجنا النووي

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الثلاثاء، إنّ بلاده لن تقدم أي تنازلات أو تسويات تتعلق بالبرنامج النووي الباكستاني، واصفًا العقوبات الأمريكية الأخيرة على برنامج الصواريخ الباليستية الباكستاني، بأنها غير مبررة.

وصرح شريف في كلمة له أمام مجلس الوزراء الباكستاني: «هناك شيء واحد واضح وهو أن هذا البرنامج هو البرنامج النووي لباكستان، وهو ليس برنامجي، لن تكون هناك تسوية والأمة بأكملها متحدة بشأن هذا البرنامج».

وأضاف: «العقوبات المفروضة علينا، والعقوبات المفروضة على مجمعنا الدفاعي الوطني وكيانات أخرى غير مبررة».

وأكد شريف أن باكستان تستخدم البرنامج النووي كقوة ردع، مشيرا إلى أن بلاده ستدافع عن نفسها ضد أي اعتداءات خارجية.

تأتي تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، بعد أيام قليلة من فرض الإدارة الأمريكية عقوبات إضافية تتعلق ببرنامج الصواريخ الباليستية الباكستاني، إذ استهدفت العقوبات 4 كيانات، بما في ذلك مجمع الدفاع الوطني مبررة ذلك بأنها تسهم في انتشار مثل هذه الأسلحة.