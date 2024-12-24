محادثات بين الصومال وإثيوبيا غداة اشتباك حدودي دامٍ

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عقدت إثيوبيا والصومال محادثات اليوم الثلاثاء، في مسعى لنزع فتيل التوترات والحفاظ على اتفاق تعاون هشّ غداة اشتباك حدودي دامٍ.

والتقى وزير الدولة للشئون الخارجية الصومالي علي محمد عمر نظيره الإثيوبي مسغانو أرغا، بعد اشتباك بين قوات البلدين في ولاية جوبالاند الصومالية الحدودية الاثنين، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت مصادر في ولاية جوبالاند شبه المستقلة التي خاضت قواتها اشتباكات عنيفة مع الحكومة الفدرالية الصومالية في الأسابيع الأخيرة، إن القوات الإثيوبية كانت تحمي مجموعة من ساستها المحليين من هجوم شنته القوات الفدرالية في بلدة دولو.

وأعرب الوزير الصومالي في بيان، عن احتجاج وإدانة الحكومة لسلوك القوات الإثيوبية في دولو.

من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية بيانا تنفي فيه ارتكاب أي خطأ، وألقت باللوم على «أطراف ثالثة»، زعمت أنها تعمل على زعزعة استقرار منطقة القرن الإفريقي.

ويسود خلاف بين البلدين منذ مطلع العام بعدما وقعت إثيوبيا اتفاقا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي لاستئجار مساحة من الساحل لإنشاء ميناء وقاعدة عسكرية في مقابل اعتراف أديس أبابا باستقلال الإقليم.

واعتبرت الصومال الاتفاق خرقا لسيادتها، ما أثار خلافا دبلوماسيا وعسكريا مع البلد المجاور.

وحلّ النزاع عندما اجتمع رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في أنقرة في 12 ديسمبر ووقعا على اتفاق يتوقع بأن يعطي إثيوبيا منفذا بحريا بديلا في الصومال.