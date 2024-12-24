مدير مستشفى كمال عدوان: إصابة 20 شخصا في أقسام المستشفى جراء عدوان الاحتلال

قال مدير مستشفى كمال عدوان بشمال غزة الدكتور حسام أبو صفية، إن الروبوتات المتفجرة التابعة للاحتلال الإسرائيلي تقدمت بالأمس، ولأول مرة، بالقرب من المستشفى، مما شكل خطرًا كبيرًا.

وأضاف في تصريحات، نقلتها القناة الرسمية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء: «الروبوتات كانت قريبة جدًا، وأفرغت صناديق متفجرة، نتيجة لذلك، وبعد انفجارها تم تدمير جميع السواتر داخل المستشفى، ودمرت الأبواب الداخلية».

وذكر أن «الدمار كان مروعًا»، لافتًا إلى إصابة 20 شخصًا في أقسام المستشفى، من بينهم خمسة من أفراد الطاقم الطبي.

وأضاف: «منذ صباح اليوم، عادت الطائرات المسيرة، ولكن هذه المرة أكبر حجمًا وتحمل صناديق من المتفجرات».

وأشار إلى أن «كل صندوق يتجاوز وزنه عشرين كيلوجرامًا، ويتم إسقاطها حاليًا على المنازل المحيطة بالمستشفى»، منوهًا أن هذه الصناديق تتسبب في انفجارات تتبعها حرائق في المناطق المستهدفة.

وأفاد بأن «أي شخص يتحرك في ساحة المستشفى معرض للخطر، حيث تستهدف الطائرات المسيرة التي تسقط القنابل أي شخص يتحرك».

وواصل: «قبل قليل، تم استهداف المولدات مرة أخرى، ولا تزال الحالة خطيرة».

وصرح أن المستشفى لديه حاليًا أكثر من 65 حالة بعد عملية الإخلاء بالأمس، مستطردًا: «لقد ناشدنا المجتمع الدولي، ولكن حتى الآن، لم يتعهد أي أحد بالتدخل ووقف هذا الهجوم علينا».

وجدد الدعوة إلى العالم لتقديم الإغاثة لنظام الرعاية الصحية في شمال غزة، بما في ذلك مستشفى كمال عدوان، ومستشفى العودة، والمستشفى الإندونيسي.

وطالب بإنشاء ممر آمن لإدخال جميع الإمدادات والمساعدات الضرورية، لحماية العاملين والنظام الصحي من الاستهدافات، والهجمات المباشرة.