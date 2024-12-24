 التعليم: رصد درجات تقييمات الطلاب يتم أولا بأول في جميع المدارس - بوابة الشروق
الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 1:35 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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التعليم: رصد درجات تقييمات الطلاب يتم أولا بأول في جميع المدارس

نيفين أشرف
نشر في: الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - 1:14 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - 1:14 م

نفت وزارة التربية والتعليم، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بوجود تعليمات بجمع جميع كراسات التقييم الأسبوعي من الطلاب في المدارس وسرعة تسليمها للكنترولات لرصد الدرجات.

وقال مصدر بالوزارة لـ"الشروق"، إن الوزارة لم تصدر أية تعليمات بهذا الشأن، مضيفا أن رصد درجات تقييم الطلاب يتم أولا بأول في جميع الصفوف الدراسية في المدارس.

وحذرت الوزارة جميع الطلاب وأولياء أمورهم من الانسياق وراء شائعات التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت مديريات التربية والتعليم في مختلف محافظات الجمهورية أعلنت جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول في جميع الصفوف الدراسية والتي تبدأ 11 يناير المقبل وتستمر حتى 23 يناير.

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