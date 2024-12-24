 رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا بنسبة 30% - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا بنسبة 30%

أنقرة - (قنا)
نشر في: الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - 10:55 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - 10:55 م

أعلن وداد إيشيق هان وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، اليوم، رفع الحد الأدنى الصافي للأجور في البلاد بنسبة 30 بالمئة، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأوضح هان، في ختام اجتماع لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور التي تضم ممثلين عن الحكومة والعمال وأرباب العمل، أن الحد الأدنى الصافي للأجور الشهرية تم رفعه من 17 ألفا وليرتين ليصل إلى 22 ألفا و104 ليرات (نحو 630 دولارا)، اعتبارا من مطلع العام المقبل.

ووفقا لبيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي في تركيا، يعمل نحو 7 ملايين شخص بالحد الأدنى للأجور في سوق العمل التركية، ويصل عدد من يتقاضون رواتب تتراوح ما بين الحد الأدنى للأجور وضعفه إلى 13 مليون شخص.

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