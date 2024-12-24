وجه عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لطلائع الجيش الشكر للاعبي فريقه، بعد المستوى الجيد الذي ظهروا به في مباراة الزمالك، التي أُقيمت ضمن منافسات الدوري العام.

وتعادل نادي طلائع الجيش مع ضيفه الزمالك بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الكلية الحربية، لحساب منافسات الدوري العام.

وقال عبد الحميد بسيوني في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "أشكر لاعبي طلائع الجيش، أدوا مباراة كبيرة أمام فريق كبير، هو نادي الزمالك".

وأضاف: "فعلنا كل شيء في الشوط الأول، وعندما دخلنا إلى غرف خلع الملابس بين شوطي المباراة لم أكن أتخيل أننا متأخرين في النتيجة، بعد هذا المستوى الذي قدمه اللاعبون".

وتابع: "صنعنا فرص عديدة في الشوط الأول، ولكن الزمالك من فرصتين فقط سجلوا منها هدفين، وتقدموا في النتيجة خلال الشوط الأول".

وأتم عبد الحميد بسيوني تصريحاته قائلًا: "صنعنا أكثر من فرصة في المباراة، ولكن لم نستغلها، إلا أننا قدمنا مباراة كبيرة للغاية، وهذا هو مستوانا الحقيقي.. نحن نجتهد كثيرًا، والقادم أفضل إن شاء الله".