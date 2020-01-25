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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 4 حالات

أ ش أ
نشر فى : السبت 25 يناير 2020 - 1:51 م | آخر تحديث : السبت 25 يناير 2020 - 1:51 م

ارتفع إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد في أستراليا إلى 4 حالات، وذلك عقب إعلان السلطات الصحية في ولاية (نيو ساوث ويلز) ظهور 3 حالات إصابة أخرى في الولاية.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية اليوم السبت أن حالات الإصابة الثلاثة تتلقى حاليا العلاج في مستشفيات في أنحاء مدينة "سيدني"، مضيفة أن المصابين هم ثلاثة رجال في الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات وتعرضوا للمرض في الصين.

تجدر الإشارة إلى الإعلان، في وقت سابق اليوم، عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بولاية "فيكتوريا" الأسترالية مع نقل المريض إلى المستشفى بحالة مستقرة في إحدى ضواحي مدينة ملبورن.


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