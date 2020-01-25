محافظ البحيرة: 22465 طلب التصالح على مخالفات البناء تقدم بها المواطنون

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم السبت، إن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون لتقنين أوضاعهم على مخالفات البناء طبقاً للقانون 17 المعدل بالقانون 1 لسنة 2020 بمدن ومراكز المحافظة بلغ 22465 مواطن على إجمالي مساحة قدرت بـ6 ملايين و722 ألف متر مربع، وبلغت رسوم الفحص لتلك الطلبات 7 ملايين و635 ألف جنيه.

وأكد المحافظ، ضرورة تضافر كافة الجهود، وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء، لتأكيد هيبة الدولة، والحفاظ على حق الشعب.

وأشارت منال عبد المنعم، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والمنسق العام للمنظومة الخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم 17 المعدل بقانون 1 لسنة 2020، إلى أنه تم تعميم خطاب وزارة التنمية المحلية لجميع الوحدات المحلية، بقيام اللجنة المختصة بقبول الطلبات بعدم المغالاة في استكمال الطلبات وقبول أي مستند يدل علي الملكية، وأي طلبات للتصالح لتوسيع قاعدة المشاركة، وإعطاء الفرصة للمواطنين لتقديم الطلبات.