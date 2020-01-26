رئيس الوزراء العراقي الأسبق: الإصلاح قرار شعب لن يوقفه قمع السلطة

اعتبر رئيس الوزراء العراقي الأسبق وزعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي اليوم السبت أن الإصلاح قرار شعب لن يوقفه قمع السلطة أوالاتفاقات المذلة.

وقال علاوي في تغريدة على موقع تويتر إن "مشروع الإصلاح قرار شعب منتفض سلمياً لا قرار أشخاص، ولن يوقفه الإرهاب أو قمع السلطة أوالغدر أو الاتفاقات المذلة".

وحذر علاوي حكام العراق قائلا إن "القمع والعنف لن يُعفي أحداً من الحكام من المسؤولية ولو طال الزمن، وهو في الوقت ذاته - لو كنتم تعلمون- هو وقود حماسة وإصرار جموع الشعب على المواصلة

والاستمرار حتى تتحقق المطالب".

وتأتي تغريدة علاوي بعد تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس الجمعة والتي أبدى فيها عن أسفه وعتبه على المتظاهرين الذين شككوا به، الأمر الذي دفعه إلى سحب أتباعه من التظاهرات، وإعلانه عدم التدخل بشأن التظاهرات لا بالسلب ولا بالإيجاب.