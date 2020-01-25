الرئيس الصيني: السيطرة على فيروس كورونا الجديد مهمتنا الرئيسية حاليا

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم السبت إن السيطرة على الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس (كورونا الجديد) والوقاية منه، هي المهمة الرئيسة الأولى للبلاد في المرحلة الحالية.

جاء ذلك خلال اجتماع المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني اليوم، لمتابعة إجراءات الوقاية والسيطرة على الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس (كورونا الجديد) وذلك برئاسة الرئيس الصيني الذي يشغل أيضا منصب السكرتير العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم تسجيل 41 حالة وفاة و1370 إصابة مؤكدة بالفيروس الذي ينتقل من إنسان إلى إنسان ولديه القدرة على التحول، فيما أعلنت 29 مدينة ومقاطعة الاستجابة لحالات الطواريء من المستوى الأول (الحرج).

وقررت سلطات العاصمة الصينية (بكين) تعليق دخول أو خروج الحافلات منها اعتبارا من غد /الأحد/ ولحين إشعار آخر، لمكافحة الفيروس.

فيما قررت مدينة (ووهان) – مركز انتشار الفيروس بوسط الصين - بناء مستشفى خاصا ثانيا خلال أسبوعين تتسع إلى نحو 1300 سرير، وذلك بعد يوم من الإعلان عن بناء مستشفى خاص هناك يكون جاهزا لاستقبال المرضى اعتبارا من 3 فبراير ويتسع إلى 1000 سرير.

كما قرر اتحاد الكرة الصيني تأجيل موعد مباراة السوبر الصيني التي كان مقرر لعبها في الخامس من فبراير المقبل بمقاطعة (جيانغسو) في إطار جهود مكافحة انتشار فيروس (كورونا الجديد).. وقررت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إرسال 1230 فردا طبيا على 6 مجموعات إلى (ووهان) فيما تم إرسال 450 من العاملين الطبيين العسكريين إلى المدينة، للمساعدة في جهود احتواء المرض والعلاج هناك.