فرانكفورت يمدد عقده مع هدافه باسيينسيا حتى 2023

أعلن نادي اينتراخت فرانكفورت الألماني اليوم السبت تمديد عقده مع المهاجم البرتغالي جونسالو باسيينسيا بشكل مبكر حتى نهاية يونيو 2023.

وجاء إعلان النادي قبل انطلاق صافرة مباراة الفريق أمام لايبزيج متصدر جدول الدوري الألماني.

كان باسيينسيا صاحب الـ25 عامًا قد انتقل في صيف 2018 إلى فرانكفورت قادما من نادي بورتو البرتغالي.

ويعد باسيينسيا في هذا الموسم هو أفضل هداف في اينتراخت فرانكفورت حيث تمكن من إحراز عشرة أهداف حتى الآن.

من جانبه، قال فريدي بوبيك، المدير الرياضي لفرانكفورت:" جونسالو حقق تطورا إيجابيا للغاية خلال السنوات الماضية، ولم ينته الأمر عند هذا الحد ونحن سعداء حيال استمرار وجوده بين صفوفنا على المدى البعيد".