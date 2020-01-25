رئيس مدينة قلين يتابع أعمال الوحدة المحلية بقرية ميت الديبة

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تابع على سلامة رئيس مركز ومدينة قلين بمحافظة الكفر الشيخ، اليوم، أعمال إزالة مياه الأمطار والصرف الصحي بقرية ميت الديبة، وأشرف على الأعمال المهندس عصام محجوب والمهندس حسام بريك والمحاسب إبراهيم جرده رئيس الوحدة المحلية بميت الديبة، والمهندس أحمد المسيري مدير هندسة مياه قلين.

وتم إزالة مياه الأمطار والصرف الصحي وتسليك خط خفض المنسوب بشارع مريم وخط خفض المنسوب أمام مجمع المدارس أمام منزل مظلوم حسن وحتى منزل الدكتور عبد الناصر حجاج وأيضا تسليك خط خفض المنسوب بشارع عبد السلام القربه وسحب المياه الناتجة عن ارتفاع منسوب مياه الصرف من أمام السنترال ومكتب البريد وأمام مسجد ليلو وسحب المياه من شارع السلام.