روسيا تعلن بدء العمل على إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا

أعلنت كبيرة أطباء الرقابة الصحية في روسيا، آنا بوبوفا، البدء في العمل على إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا الجديد القاتل، في مختبرين مختلفين في روسيا، معتبرة هذه الخطوة بالجيدة جدًا.

وقالت في تصريحات نقلتها قناة «روسيا اليوم»، مساء السبت، إن البعض يعمل حاليًا وفقًا لخوارزمية معينة، وآخرون وفقًا لخوارزمية أخرى؛ من أجل إنتاج اللقاح.

وأوضحت أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد للانتهاء من إنتاج اللقاح، مشددة على ضرورة اتخاد جميع الإجراءات الوقائية ضد المرض.

وأضافت أن روسيا تبذل كل ما في جهدها للحد من انتشار فيروس كورونا، ومنع انتقاله إليها، ناصحة المواطنين باتباع نفس الإجراءات الوقائية المتبعة للوقاية من الإنفلونزا.