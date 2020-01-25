 بالفيديو.. الأمير تشارلز يزور قبر جدته في القدس - بوابة الشروق
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بالفيديو.. الأمير تشارلز يزور قبر جدته في القدس

نور رشوان
نشر فى : السبت 25 يناير 2020 - 1:12 م | آخر تحديث : السبت 25 يناير 2020 - 1:12 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح السبت، جانبًا من زيارة ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، لقبر جدته بالقدس.

يُذكر أن الأميرة أليس، مدفونة في كنيسة مريم المجدلية الروسية الأرثوذكسية، خارج المدينة القديمة للقدس.


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