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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح السبت، جانبًا من زيارة ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، لقبر جدته بالقدس.

يُذكر أن الأميرة أليس، مدفونة في كنيسة مريم المجدلية الروسية الأرثوذكسية، خارج المدينة القديمة للقدس.