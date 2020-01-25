الخارجية العراقية: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أوضاع الطلبة العراقيين في الصين

وجه وزير الخارجيّة العراقي محمد علي الحكيم، سفارة بلاده في الصين بتشكيل غرفة عمليّات برئاسة السفير أحمد تحسين برواري، للتنسيق مع مكتب وزارة الخارجية الصينية في (ووهان) لمتابعة أوضاع الطلبة العراقيين في الصين وتقديم الخدمات لهم وإجلائهم.

وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) اليوم السبت - إن الوزارة تتابع باهتمام بالغ أوضاع الطلبة العراقيين الذين يدرسون في الصين عقب إغلاق السلطات مدينة (ووهان) التي يُقيمون فيها إثر انتشار فيروس "كورونا".

ووجه الحكيم سفارة جمهورية العراق في الصين بتشكيل غرفة عمليات برئاسة السفير برواري تكون مهمتها التنسيق مع مكتب وزارة الخارجية الصينية في "ووهان" للعمل على تقديم الخدمات لهم، كما قامت بإعداد مذكرة في هذا الشأن والجميع بانتظار الموافقة باستثناء العراقيين لمغادرة المدينة.. مؤكدا أنه من خلال المتابعة المستمرة لم تسجل الملحقية إصابة أي طالب عراقي بهذا "الفيروس".

وأوضح أن السفارة تعمل بتنسيق مستمر مع السلطات الصينية على مدار اليوم، لغرض التوصل إلى آلية لإجلاء الطلبة من هذه المنطقة، معربا عن خالص تمنياته في تجاوز هذه المحنة، والسلامة للشعب الصيني.