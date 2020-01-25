 صن داونز يسقط في فخ التعادل أمام بيترو أتلتيكو في دوري أبطال أفريقيا - بوابة الشروق
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صن داونز يسقط في فخ التعادل أمام بيترو أتلتيكو في دوري أبطال أفريقيا

د ب أ
نشر فى : السبت 25 يناير 2020 - 5:34 م | آخر تحديث : السبت 25 يناير 2020 - 5:34 م

سقط فريق ماميلودي صن داونز في فخ التعادل مع مضيفه بيترو أتلتيكو 2 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتقدم صن داونز بهدف سجله جاستون سيرينو في الدقيقة 24 من ركلة جزاء، وتعادل ريكاردو جوب لبيترو أتلتيكو في الدقيقة 42 قبل أن يسجل جاكوس تويسينجي في الدقيقة 72، إلا أن مونجيكا ماديشا سجل هدف التعادل لصن داونز في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

ورفع صن داونز رصيده إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب، فيما رفع بيترو أتلتيكو رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث.

وكان صن داونز والوداد المغربي تأهلا رسميا لدور الثمانية من هذه المجموعة قبل مباراة اليوم.


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