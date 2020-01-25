الصدريون ينسحبون من ساحتي التظاهر في كربلاء والنجف

أفاد شهود عيان اليوم السبت بأن اتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر انسحبوا من ساحتي التظاهر في محافظتي كربلاء والنجف استجابة لدعوة من الزعيم الشيعي مقتدي الصدر.

وذكر الشهود لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "تم صباح اليوم انسحاب أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر من ساحتي الاعتصام في كربلاء والنجف ورفعوا خيامهم وغادروا ساحتي التظاهر".

وأضاف الشهود أن هناك محاولات من الجيش العراقي وقوات الشغب لفض متظاهرين آخرين ينتمون لفئات مختلفة وغالبيتهم مستقلين . وقالوا "إنهم منعوا هذه القوات من الدخول الى ساحة التربية في كربلاء ومازال التوتر في عدة مناطق من كربلاء. ولم تستطع القوات الامنية فض الاعتصام وفتح الطرق المقطوعة وكذلك الامر في ساحة الصدرين في محافظة النجف".