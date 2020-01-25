إسقاط مروحية تابعة للجيش الأفغاني وإصابة 4 جنود

أعلن الجيش الأفغاني، اليوم السبت، إصابة 4 جنود على الأقل جراء إسقاط مروحية تابعة له في إقليم هلمند جنوبي البلاد، ملقيا باللوم على حركة طالبان.

وقال فيلق مايواند 215 التابع للجيش الأفغاني - في بيان أوردته وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية - إن صاروخا أصاب المروحية أثناء هبوطها حاملة إمدادات لأفراد الجيش في منطقة كاجاكي؛ ما أسفر عن إصابة 4 جنود وتعرض المروحية لأضرار.

وذكرت الوكالة أن طالبان لم تعلق حتى الآن على الحادث، وهو رابع حادث تتعرض له مروحية عسكرية أفغانية خلال شهرين.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية فواد أمان قد صرح الشهر الماضي بأن مروحية تحطمت غرب إقليم فرح بسبب مشكلات فنية فيما هبطت مروحيتان أخريان هبوطا اضطراريا.