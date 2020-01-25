المغرب يٌفعل المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ للكشف عن حالات كورونا

قررت السلطات المغربية، تفعيل المراقبة الصحية على مستوى المطارات والموانئ الدولية، وذلك من أجل الكشف المبكر عن أي حالة واردة والحد من انتشار فيروس "كورونا الجديد" بالبلاد.

وذكرت وزارة الصحة المغربية - في بيان اليوم السبت- أن القرار جاء اعتبارا للتطورات الأخيرة للوضع الوبائي العالمي المتمثل في تأكيد ظهور حالات إصابة بالفيروس في عدد من الدول حول العالم.

وأوضح البيان أن وزارة الصحة تعتبر خطر انتشار الفيروس على الصعيد المحلي منخفض، مؤكدة أنه لم يتم تسجيل أي حالة مشتبه بها أو مؤكدة حتى الآن.. مشيرة إلى أنه تم تعزيز المنظومة الوطنية للرصد والمراقبة الوبائية.

وأوصت وزارة الصحة المغربية المواطنين الالتزام بقواعد النظافة المعتادة كغسل اليدين بشكل متكرر وتغطية الفم والأنف في حالة السعال أو العطس وتجنب الاتصال الوثيق بالمرضى المصابين بأعراض تنفسية.