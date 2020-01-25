الكرملين: السياسة الروسية بشأن أوكرانيا لم تتغير

أكد ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم السبت، أن موسكو لم تغير سياستها بشأن الوضع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف - في تصريح نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - "فيما يتعلق بالتغيير المزعوم في السياسة بشأن الوضع في أوكرانيا، فإن هذا لا يمت للواقع بصلة ولا يعكس سوى وجهة نظر شخصية للشخص الذي يتحدث عن ذلك".

وجاء تصريح المتحدث باسم الكرملين تعليقا على تصريح للخبير الروسي ومدير مركز الدراسات السياسية أليكسي تشيسناكوف، قال فيه إن مساعد الرئيس الروسي فلاديسلاف سوركوف استقال من منصبه بسبب تغيير في السياسة المتعلقة بأوكرانيا.