الرئيس الأوكراني: النزاع مع روسيا يمكن أن يُحل بإعادة دونباس والقرم

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن النزاع مع روسيا يمكن أن يتم حله بعد إعادة دونباس والقرم إلى أوكرانيا.

وقال زيلينسكي - وفقا لما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية- إن أوكرانيا تنوي إعادة كافة الأراضي في دونباس والقرم إلى سيادتها، مشددًا على أن كييف لا ترى إمكانية لحل الأزمة إلا باستعادة أراضيها.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن "روسيا يمكن أن تسحب قواتها من دونباس ولايوجد حل آخر"، موضحا أن روسيا بحاجة إلى إيجاد حل للأزمة أيضاً وليس أوكرانيا وحدها، واصفاً ما حدث بين البلدين بأنه "محنة كبيرة".