وزير خارجية إيران: الشخص الذي أسقط الطائرة الأوكرانية يقبع حاليا بالسجن

صرح وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بأن الشخص الذي أسقط الطائرة الأوكرانية في السجن حاليًا، على حد قوله.

ورفض في تصريحات صحفية نقلتها قناة «روسيا اليوم»، مساء السبت، تحميل الحكومة الإيرانية مسؤولية تأخر المعلومات حول سبب سقوط الطائرة الأوكرانية، موضحًا أن الموقف كان معقدًا.

وأشار إلى ما وصفه بعدم اعتذار الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن عن طائرة الركاب الإيرانية التي أسقطتها منذ 32 عامًا، وتكريمها للضابط الأمريكي الذي تسبب في إسقاطها.

وأضاف أن الناس كانوا على حق في غضبهم من تأخر المعلومات حول سبب سقوط الطائرة الأوكرانية، إلا أن الحكومة الإيرانية ليست مسؤولة عن ذلك، على حد قوله.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن مسؤوليته الكاملة عن حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية، الذي أسفر عن تحطمها ومصرع جميع من كانوا على متنها، وعددهم 167 راكبًا بالإضافة إلى تسعة أفراد من طاقمها.