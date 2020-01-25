هل يستطيع فيروس كورونا إصابة الجنين؟

لم يتم تسجيل أي حالة إصابة فيروس كورونا الذي نشر الذعر في الصين حتى الآن بإصابة سيدة حامل، ولكن مع استمرار وجوده هل يمكن أن يؤثر على الأجنة ويصيبها بالمرض حينما يصيب الأم؟.

يصيب فيروس كورونا يصيب الجهاز التنفسي بمرض مميت، وحينما انتشر عام 2012 بكثرة كان هناك تخوف على النساء الحوامل لضعف جهاز المناعة لديهن وأيضًا تأثيره على الجنين، ولكن لم يتم تسجيل ضحايا حوامل في هذا التاريخ، إلا أنه في عام 2015 انتشر الفيروس ذاته بكوريا الجنوبية وكانت سيدة حامل من ضمن المصابين.

واستطاع الأطباء حينها التدخل لتقليل حدة المرض عند السيدة ولكن لم تصمد المشيمة، وحدث نزيف مهبلي ترتب عليه تمزق في الغشاء، وتم إنقاذ الجنين عبر عملية قيصرية طارئة، وبعد الفحص اتضح أن الطفل خالي من المرض تمامًا- وفقًا لموقع " ncbi".

يقول الدكتور ديفيد شالويتز، رئيس الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد، إن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الحوامل بسهولة لضعف جهاز المناعة لديهن وكثرة ذهابهن إلى المستشفيات، لمتابعة حالة الجنين، ولكنه لا يستطيع الانتقال إلى الجنين، لأن الأجسام المضادة التي ينتجها جسم الحامل خلال الإصابة لها تأثير وقائي على الجنين.

وأضاف أن الأطباء يقومون بجمع عينات من المشيمة والسائل الأمنيوسي ودم الحبل السري للتأكد من أن الجنين سليم، ولم تنتقل الإصابة إليه وهذا الإجراء يتم اللجوء إليه في حالة ما إذا كانت المرأة تعاني من ضعف عام في الجسم ولا تمتلك مناعة قوية.

وأكد أن الأم خلال فترة الحمل يجب عليها عدم التعامل مع أي شخص حامل للبرد لأنه يمكن أن يكون فيروس كورونا ولم ينشط بعد، وذلك لأن أعراض كورونا تحتاج إلى عدم أيام للظهور، وتشبه أعراض البرد العادي من حيث ارتفاع درجة الحرارة وفقدان الشهية والإسهال والقيء، وأيضًا السعال والصداع وسيلان الأنف والتهاب الحلق.

وقدم موقع "medlineplus"، عدة نصائح تستطيع تقليل نسبة الإصابة بفيروس كورونا، وهى:

- غسل اليدين أكثر من مرة في اليوم، وخاصةً قبل تناول الطعام باستخدام الماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

- تجنب لمس الوجه أو الأنف أو الفم باليدين دون غسلها.

- تجنب الاتصال المباشر أو التحدث عن قرب مع الأشخاص المصابين بالبرد.

- تنظيف وتطهير الأسطح التي يتم لمسها باستمرار باستخدام الماء الساخن لأن فيروس كورونا يعيش في الطقس البارد.

- تغطية الأنف والفم عند السعال والعطس بمنديل ثم التخلص منه فورًا وغسل اليدين.

- البقاء في المنزل عند ظهور أعراض البرد مع طلب الإسعاف.