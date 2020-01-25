اغتصاب جماعي في أفغانستان لمراهقة تبلغ 15 عاما

قال مسؤول بالشرطة اليوم السبت إن مجموعة من الرجال مجهولي الهوية اغتصبوا فتاة 15 عاما في إقليم باميان بوسط أفغانستان.

وأضاف محمد رضا يوسفي، المتحدث باسم شرطة باميان، إنه تم اغتصاب الفتاة الفقيرة أمس الجمعة من جانب عدة رجال في قرية دوست بيك فولادي بمدينة باميان وهى عاصمة الاقليم الذي يحمل نفس الاسم.

ووقع الاعتداء عندما كانت الفتاة تقوم بغسل ملابس قرب أحد الأنهار في وضح النهار.

وقال يوسفي: "الحادث قيد التحقيق الجاد ، وتبحث الشرطة عن الجناة والتعامل معهم وفقًا لذلك".

وذكر أحد أقارب الفتاة المراهقة، "تم نقل الضحية إلى المستشفى وهى الآن في حالة مستقرة ، لكن نطالب حكومة الإقليم بالتعامل بشدة مع الجناة الذين فروا من المنطقة بعد الاعتداء، .

وعلى الرغم من ضغوط منظمة "حقوق المرأة" في أفغانستان، وهي منظمة مستقلة تدافع عن حقوق المرأة والمجتمع المدني وجهود الحكومة الأفغانية لحماية المرأة ، لا يزال مستوى العنف ضد المرأة في جميع أنحاء أفغانستان في ارتفاع.