محافظ البحر الأحمر يهنئ مدير الأمن والقيادات الأمنية بعيد الشرطة الـ68

هنأ اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم السبت ، اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، والقيادات الأمنية بالمحافظة، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة المصرية، وذلك بحضور الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر، ووفد من رجال الدين الإسلامي والمسيحى ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة ، بمديرية أمن البحر الأحمر.

وخلال تهنئة المحافظ لرجال الشرطه بعيدهم، أعرب عن سعادته بمشاركته في الاحتفال السنوي لعيد الشرطة الـ٦٨، مشيرًا إلى أن هذا اليوم يجدد تقدير الشعب المصري العظيم لعطاء أبنائه من رجال الشرطة في يوم عيدهم.

وفي ذات السياق وجه حنفي رسالة تحية وتقدير لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنه حمى مصر وهو والمدافع الأول عنها، كما قدم المحافظ باسم أهالي البحر الأحمر التحية والتقدير للرجال الشرطة في عيدهم، الذين يقدمون كل ما هو غال ونفيس للتضحية لأجل المحافظة عن أرض مصر في كافة ربوع الدولة.

وأهدى محافظ البحر الأحمر، درع المحافظة لمدير الأمن، تقديرا لدوره البارز ورجال الشرطة الاوفياء في خدمة المواطنين وتوفير الأمن والأمان والاستقرار للوطن، مؤكدا أن مصر لن تنسى شهدائها من رجال الشرطة والجيش الذين ضحوا بدمائهم الذكية وأرواحهم الطاهرة فداءً لهذا الوطن.

حضر التهنئة اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة والعديد من القيادات الأمنية والقوات المسلحة.