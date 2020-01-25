 أستراليا تعلن تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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أستراليا تعلن تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا

نور شوان
نشر فى : السبت 25 يناير 2020 - 10:29 ص | آخر تحديث : السبت 25 يناير 2020 - 10:29 ص

أعلنت أستراليا، صباح السبت، تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا، وذلك حسبما ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.

وشهد عدد كبير من دول العالم، خلال الفترة الماضية، تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا القاتل، القادم من الصين.


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