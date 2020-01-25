الأسطول الأمريكي يبحث عن مفقودي طاقم مروحية سقطت في بحر الفلبين

أعلن قائد الأسطول السابع الأمريكي، إطلاق عملية بحث عن شخصين اثنين كانا على متن مروحية من طراز (MH-60) تابعة للبحرية الأمريكية سقطت في بحر الفلبين الأحد الماضي.

وقال قائد الأسطول - في بيان اليوم السبت، بحسب شبكة يورو نيوز- "إن خمسة أشخاص كانوا على متن المروحية التي كانت تجري عملية تمشيط روتينية، حينما سقطت يوم /الأحد/ الماضي، حيث تم إنقاذ ثلاثة منهم، فيما لا يزال البحث جاريًا عن الاثنين المفقودين".

وأوضح البيان أن مروحية من طراز بلاك هوك (UH-60) تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية انتشلت أفراد طاقم الطائرة الثلاثة؛ حيث نقلتهم إلى مستشفى "أوكيناوا" في اليابان لمتابعة حالتهم الصحية.. مشيرا إلى أن خفر السواحل الفلبيني والقوات اليابانية يعاونان القوات الأمريكية في عملية البحث عن المفقودين.