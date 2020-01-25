 حقوق الإنسان في ذي قار: 3 قتلى و 17 جريحا بمواجهات اليوم - بوابة الشروق
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حقوق الإنسان في ذي قار: 3 قتلى و 17 جريحا بمواجهات اليوم

هديل هلال
نشر فى : السبت 25 يناير 2020 - 6:55 م | آخر تحديث : السبت 25 يناير 2020 - 6:55 م

أعلن مكتب حقوق الإنسان في محافظة ذي قار العراقية مقتل ثلاثة وإصابة 17 فردًا في مواجهات اليوم بين المتظاهرين والشرطة، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء السبت.

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