 انهيار جزئي بعقار قديم مأهول بالسكان غرب الإسكندرية دون إصابات - بوابة الشروق
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انهيار جزئي بعقار قديم مأهول بالسكان غرب الإسكندرية دون إصابات

أرشيفية
أرشيفية
عصام عامر:
نشر فى : السبت 25 يناير 2020 - 2:54 ص | آخر تحديث : السبت 25 يناير 2020 - 2:54 ص

تعرضت منطقة غيط العنب، التابعة لنطاق دةئرة قسم شرطة كرموز، غربي الإسكندرية، اليوم الجمعة، لإنهيار جزئي بعقار "قديم" مأهول بالسكان، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وبانتقال الشرطة، رفقة قوات تابعة لإدارة الحماية المدنية، إلى موقع العقار، تبين من خلال المعاينة والفحص الأولي أن العقار بناء "قديم"، مكون من دور أرضي وطابقين علويين.

ووفقًا لمصدر أمني، فقد تم وضع حواجز حديدية حول محيط العقار لتأمين المارة، وتحرير محضر بالواقعة حمل رقم 351 لسنة 2020 بقسم شرطة كرموز، وجارِ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.


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