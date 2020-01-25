تأكيد 4 حالات إصابة بفيروس كورونا في أستراليا

أعلنت السلطات الأسترالية ثلاث حالات إصابة جديدة مؤكدة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في مدينة سيدني، وذلك بعد ساعات قليلة من الإعلان عن أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد، وهي لرجل في الخمسينات من عمره بمدينة ملبورن.

وزار الرجال الأربعة مؤخرا مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي الفيروس.

وأعلنت السلطات الصحية في ولاية نيوساوث ويلز اليوم السبت أن الإصابات الجديدة لثلاثة رجال، أعمارهم 53 و 43 و 35 عاما، عادوا مؤخرا إلى سيدني من مدينة ووهان الصينية، مضيفة أنه تم تطبيق الحجر الصحي عليهم.

وأعرب وزير الصحة المحلي بالولاية، براد هازارد، عن شكره للرجال الثلاثة "لأنهم كانوا نموذجا يحتذى به في الطريقة التي قدّموا بها أنفسهم للخضوع لفحص طبي... في الوقت المناسب، من وجهة نظر مسؤولي الصحة".

وجرى تشخيص إصابة الرجال الثلاثة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا في 25 كانون ثان/يناير في سيدني، المدينة الأكبر في أستراليا من حيث عدد السكان.

وقال كيري شانت، كبير مسؤولي الصحة بالولاية، للصحفيين إن المهم بالنسبة له كان معرفة موعد الإصابة وليس ما إذا كان هناك إصابات.

وفي وقت سابق من اليوم، تم تأكيد أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد من الصين في ملبورن، ثاني أكبر مدينة في أستراليا.

وبحسب البيانات، فإن حالة المصاب مستقرة، وتم عزله للخضوع للعلاج.

وأعلنت وزارة الصحة المحلية في ولاية فيكتوريا الأسترالية في بيان أنه تم تأكيد إصابة الرجل قبل فجر اليوم بعد سلسلة من الفحوصات.

وأضافت الوزارة أن المريض كان في مدينة ووهان الصينية قبل عودته إلى ملبورن، عاصمة ولاية فيكتوريا، يوم 19 كانون ثان/يناير الجاري.

وذكرت الوزارة أن الرجل كان في مدينة ووهان خللال الأسبوعين السابقين لبداية مرضه، مضيفة أنه وصل إلى ملبورن عبر مدينة جوانزو الصينية، وأوضحت أنه سيتم التواصل مع الركاب الذين كانوا على متن الطائرة معه.

وبحسب تقارير إعلامية حكومية صينية، أودى الفيروس بحياة 41 شخصا حتى صباح اليوم السبت، وتأكد إصابة 1287 شخصا في 30 مقاطعة صينية.

وتم الإبلاغ عن عدد كبير من الإصابات في ووهان، حيث يُعتقد أن السلالة الجديدة انتقلت من الحيوانات البرية التي تباع في سوق المأكولات البحرية.

وينتمي فيروس كورونا الجديد إلى نفس عائلة الفيروسات التي تسببت في مرض الالتهاب الرئوي الحاد (سارس)، وهو مرض أصاب 8000 شخص وقتل 800 آخرين على مستوى العالم في وباء عامي 2002-2003 الذي بدأ أيضا في الصين.

وعدلت أستراليا إرشادات السفر، موضحة أنه لا يجب على المواطنين السفر إلى مقاطعة هوبي في الصين، حيث تقع مدينة ووهان.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، عقب أول حالة مؤكدة من فيروس كورونا في أستراليا إن هذه القضية تتم معالجتها "بجدية بالغة".

ولا تزال أربع حالات إصابة أخرى بفيروس كورونا قيد الفحص في ولاية نيو ساوث ويلز، في حين تقوم السلطات الصحية بتقييم حالة واحدة في كوينزلاند وواحدة في تسمانيا.