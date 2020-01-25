كيريوس يضرب موعدا مع نادال بأستراليا المفتوحة

قطع لاعب التنس الإسباني رافاييل نادال المصنف الأول عالميا خطوة جديدة على طريق الفوز بلقبه الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة أولى بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم الحالي بفوزه الكبير والمستحق 6 / 1 و6 / 2 و6 / 4 اليوم السبت على مواطنه بابلو كارينو بوستا في الدور الثالث للبطولة.

وتأهل نادال المصنف الأول للبطولة بجدارة إلى الدور الرابع (دور الستة عشر) للبطولة التي أحرز لقبها مرة واحدة سابقا وذلك في 2009 .

ويلتقي نادال في الدور الرابع مع الأسترالي نيك كيريوس المصنف ال23 للبطولة والذي أكمل عقد المتأهلين لهذا الدور بالفوز على الروسي كارين خاشانوف المصنف السادس عشر للبطولة 6 / 2 و7 / 6 (7 / 5) و6 / 7 (6 / 8) و6 / 7 (7 / 9) و7 / 6 (10 / 8) في مباراة استغرقت نحو أربع ساعات ونصف الساعة.

وحظي كيريوس المصنف الأول في أستراليا بدعم جماهيري هائل في هذه المباراة الماراثونية التي احتاجت جهدا كبيرا من اللاعب على عكس منافسه في الدور التالي حيث عبر نادال للدور الرابع دون عناء كبير.

ويتطلع نادال إلى الفوز بلقب البطولة الحالية ليكون الثاني له في أستراليا المفتوحة ويعادل به رصيد منافسه التقليدي العنيد السويسري روجيه فيدرر من ألقاب في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى حيث يستحوذ فيدرر على 20 لقبا مقابل 19 لقبا لنادال.

واحتاج نادال إلى أكثر قليلا من ساعة ونصف الساعة ليطيح اليوم بزميله بوستا الذي يشارك معه في مباريات الزوجي.

وحسم نادال المجموعتين الأولى والثانية من المباراة في 29 دقيقة و27 دقيقة على الترتيب فيما أظهر بوستا بعض الندية في المجموعة الثالثة قبل أن يحسمها نادال لصالحه أيضا في 40 دقيقة.

ولحق النمساوي دومينيك ثيم المصنف الخامس للبطولة بقافلة المتأهلين إلى دور الستة عشر بالفوز الثمين والصعب 6 / 2 و6 / 4 و6 / 7 (5 / 7) و6 / 4 على الأمريكي تايلور فريتز في مباراة أخرى اليوم.

ويلتقي ثيم في دور الستة عشر مع الفرنسي جايل مونفيس الذي واصل تقدمه في البطولة بفوزه على اللاتفي إيرنست جولبيس 7 / 6 (7 / 2) و6 / 4 و6 / 3 اليوم.

وشق مونفيس المصنف العاشر للبطولة طريقه بنجاح إلى الدور الرابع (دور الستة عشر) للبطولة لتكون المرة الأولى التي يبلغ فيها الدور الرابع لأستراليا المفتوحة منذ 2017 حيث ودع اللاعب البطولة من الدور الثاني في كل من العامين الماضيين.

وفي المقابل ، سقط البلجيكي ديفيد جوفين المصنف الحادي عشر للبطولة في فخ المفاجآت وودع البطولة من الدور الثالث بالهزيمة 6 / 2 و6 / 7 (3 / 7) و4 / 6 و6 / 7 (4 / 7) أمام الروسي أندري روبليف المصنف السابع عشر للبطولة.

ويلتقي روبليف في الدور الرابع مع الألماني ألكسندر زفيريف الذي تأهل لنفس الدور بالتغلب على الإسباني المخضرم فيرناندو فيرداسكو 6 / 2 و6 / 2 و6 / 4 في مباراة أخرى اليوم.

وقال زفيريف /22 عاما/ المصنف السابع للبطولة عقب المباراة "استمتعت بالمواجهة. أستمتع بالمشاركة هنا. وكانت هذه هي أفضل مباراة لي حتى الآن في البطولة."

وكان زفيريف ، الذي وصل لدور الثمانية مرتين من قبل في بطولات "جراند سلام" ، تعهد بالتبرع بكامل جائزته المالية لصالح ضحايا حرائق الغابات الأسترالية ، في حالة تتويج بأول لقب له في جراند سلام عبر البطولة الحالية.

وقال زفيريف إنه يشعر وكأنه يلعب في هذه البطولة من أجل آخرين ، مضيفا "أشعر بسعادة غير مسبوقة بالنسبة لي على أرض الملعب."

وحالف الحظ السويسري ستانيسلاس فافرينكا وقاده للدور الرابع (دور الستة عشر) بالبطولة دون عناء كبير اثر انسحاب منافسه الأمريكي جون إيسنر اليوم خلال مباراة الدور الثالث بينهما.

وقبل المباراة ، تردد أن فافرينكا يعاني مما يشبه أعراض الأنفلونزا ، لكنه قدم بداية جيدة وحسم المجموعة الأولى لصالحه 6 / 4 ، كما تقدم 4 / 1 في المجموعة الثانية.

وحينها ، استدعى جون إيسنر مدربه بسبب معاناته من إصابة ، ولم يتمكن إيسنر من مواصلة اللعب ليعلن انسحابه ويهدي بطاقة التأهل لمنافسه السويسري المتوج بلقب أستراليا المفتوحة عام 2014 .

ويلتقي فافرينكا في الدور الرابع مع الروسي دانيال ميدفيديف المصنف الرابع للبطولة والذي تأهل لنفس الدور بالفوز على الأسترالي أليكسي بوبيرين 6 / 4 و6 / 3 و6 / 2 اليوم في مباراة أخرى بالدور الثالث.