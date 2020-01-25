الأسبوع الأخضر في ألمانيا يحقق زيادة بحصيلة البيع وصلت إلى مليون يورو

حقق معرض الأسبوع الأخضر العالمي في برلين وفقا لبيان المنظمين زيادة في عائدات المعرض المالية بما يزيد عن مليون يورو مقارنة بالعام الماضي.

وأعلن المنظمون اليوم السبت وفقا لحصيلة مؤقتة أن المعرض حقق أكثر من 52 مليون يورو هذا العام (بالمقارنة بـ 51 مليون العام الماضي) دفعها الزوار مقابل سلع زراعية وغذائية.

ووصل عدد زوار المعرض منذ افتتاحه في السابع عشر من الشهر الجاري إلى نفس العدد الذي تحقق العام الماضي حيث بلغ حوالي 400 ألف شخص، من بينهم 90 ألف زائر متخصص وهو أكثر من العدد الذي تحقق العام الماضي (85 ألف زائر متخصص).

ضم المعرض منتجات 1810 عارضين من 72 دولة – في حين ضم معرض العام الماضي عارضين من 61 دولة.

وقال معرض برلين إن مشاركة هذاالعام تعتبر رقما قياسيا.