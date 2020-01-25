زيمبابوي: إجراءات صارمة بحق شركة صينية لتلاعبها بسوق الصرف الأجنبي

جمد بنك الاحتياطي الزيمبابوي الحساب المصرفي لشركة صينية يزعم البنك أنها تتلاعب في سوق الصرف الأجنبي.

وأحال البنك المسألة إلى وحدة الاستخبارات المالية لإجراء تحقيق في هذا الصدد، وحدد حتى الآن شركة واحدة هى شركة تشاينا نانشانج التي استخدمت حسابها المصرفي لضخ ملايين من الدولارات في السوق الموازية في الأيام القليلة الماضية، حسبما قال البنك المركزي في بيان على موقعه على الإنترنت نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف البنك: "وحدة الاستخبارات المالية تقوم بعمليات المراقبة لتحديد المزيد من الجناة المتورطين في معاملات السوق الموازية".

وتابع: "البنك المركزي سوف يعمل على نحو وثيق مع وحدة الاستخبارات المالية لتحديد المتورطين في أنشطة غير مشروعة تتعلق بالعملات الأجنبية، والتلاعب بأسعار صرف العملات الأجنبية، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم".