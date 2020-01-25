ظريف: لا نستبعد مفاوضات جديدة مع أمريكا شريطة رفع العقوبات الاقتصادية

صرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن بلاده لا تستبعد عقد مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة شنتها طائرة بدون طيار (درون) أمريكية في الثالث من يناير الجاري.

وقال ظريف - في تصريحات أدلى بها خلال حديث أجراه مع صحيفة ألمانية حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - "بالنسبة لنا، لا يهم من يحكم في البيت الأبيض، ما يهم هو كيف يتصرف، من الممكن أن تحسن إدارة ترامب من ماضيها وترفع العقوبات وتعود مجددًا إلى طاولة المفاوضات.. نحن لانزال ملتزمين بالمفاوضات، الإدارة الأمريكية هي من غادرت".

وشدد ظريف على ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية التي وقعتها أمريكا على إيران أولًا قبل الرجوع إلى طاولة المفاوضات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في عام 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني الموقع مع إيران والقوى الدولية في عام 2015؛ معللًا بأنه لابد أن يتم إعادة التفاوض بشأن الاتفاق لأنه لا يتطرق إلى برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ولا تدخلات طهران في النزاعات الإقليمية، فيما يحاول الموقعون الأخرون على الاتفاق وهم (روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا) الالتزام ببقاء عمل الاتفاق الحالي.