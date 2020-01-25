يعتزم خبراء الصحة في بريطانيا مناظرة نحو ألفي مسافر وصلوا من الصين جوا ودخلوا البلاد بعد أن بدأ فيروس كورونا الجديد في الانتشار هناك.

ويبحث الخبراء عن المسافرين الذين أتوا من مدينة ووهان وسافروا إلى بريطانيا خلال الأسبوعين الماضيين. وقالت وزارة الصحة إنها ترغب في العثور على "أكبر عدد ممكن من الركاب".

ولقي عشرات الأشخاص حتفهم في الصين جراء هذا المرض الرئوي الجديد، معظمهم في مدينة ووهان.

ويرى الخبراء الطبيون أنه من المحتمل أن يكون الأشخاص المصابون موجودين بالفعل في بريطانيا. وقال كريس وايت، مستشار الحكومة بشأن القضايا الصحية ، إن هذا الوضع يمثل "خطرا حقيقيا". ومع ذلك ، تبين أن 14 حالة مشتبه فيها ليست لها علاقة بسلالة فيروس كورونا الجديد.

وأفادت تقارير إعلامية اليوم السبت، أنه تم توسيع نطاق التدابير الأمنية بمطار هيثرو الرئيسي في لندن. سيقوم الطاقم الطبي بالعمل في سبع مناوبات عمل لمساعدة الركاب.

ولا توجد خطط لتسجيل قراءات درجات حرار ة المصابين بالحمى بين كل المسافرين حيث ان هناك فترة حضانة للفيروس بين مدة الإصابة وانتشار المرض تمتد لعدة أيام.