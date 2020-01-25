سيتين يخوض أول اختبار حقيقي مع برشلونة في الليجا أمام فالنسيا اليوم

واجه كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة، أول اختبار حقيقي له منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق عندما يحل ضيفا على فريق فالنسيا، اليوم السبت، في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقوم جماهير فريق فالنسيا بعمل أجواء مخيفة عندما يحل أحد الناديين العملاقين في إسبانيا ضيفا على فالنسيا.

ولا يمكن لفريق برشلونة أن يفقد أي نقطة لاسيما وأنه يتقاسم صدارة الترتيب مع ريال مدريد.

و فارق الأهداف فقط هو الذي يبقي برشلونة على قمة الترتيب، حيث يملك كل من برشلونة وريال مدريد 40 نقطة من 20 مباراة بالدوري حتى الآن.

واستحوذ فريق برشلونة على الكرة أمام ضيفه غرناطة في الجولة الماضية ولكن الأمور ستكون أصعب للعب بنفس الطريقة أمام فالنسيا، صاحب المركز السابع.

وسيستعيد برشلونة جهود فرانكي دي يونج بعد انتهاء إيقافه، وهو ما يمنح حامل اللقب أفضلية في وسط الملعب.

وغاب لاعب أياكس السابق عن مواجهة غرناطة ولكن طريقة لعبه ستتوافق بشكل ممتاز مع طريقة لعب سيتين.

وحقق برشلونة رقما قياسيا من حيث عدد التمريرات حيث قام لاعبي الفريق بتمرير 1005 تمريرة ناجحة أمام غرناطة وجاءت نسبة استحواذه على الكرة 82.6 في المئة، وهو رقم لم يتمكنوا من الوصول إليه منذ حقبة جوسيب جوراديولا.

كما لعب الفريق بطريقة مماثلة عندما فاز على إيبيزا 2 / 1 في كأس ملك إسبانيا أمس الأربعاء، ولكن الفريق احتاج لهدفين متأخرين من أنطوان جريزمان ليحقق الفوز.

ولم يكن سيتين راضيا عن أداء الفريق وتعهد بتطوير الفريق.

وقال المدرب :"كنت أحب أن نكون أكثر دقة وأن نلعب بشكل أفضل، ولكن من هنا سنستخلص استنتاجاتنا للمستقبل. عندما تقوم بأشياء خاطئة يمكننا أن تتطور".