وكالة فارس الإيرانية تقول إن أمريكا تمنع الوصول لموقعها الإلكتروني

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قالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء اليوم السبت إن الولايات المتحدة تمنع الوصول إلى موقعها على الإنترنت.

وقال متحدث باسم فارس "تم حظر الموقع لمدة ساعتين".

ووفقا للمتحدث تم إبلاغ فارس في رسالة بالبريد الإلكتروني بأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية قد أضاف الوكالة فارس إلى قائمة العقوبات ومنع الوصول إلى موقعها الإلكتروني.

وذكرت تغريدة لوكالة فارس على تويتر أن فنيين تابعين لها يحاولون استعادة الوصول إلى موقعها الالكتروني.

وتأسست فارس عام 2005 وتزعم أنها مستقلة لكنها في الواقع متحالفة بشكل وثيق مع فيلق الحرس الثوري الإيراني.

ومنذ عام 2013، أصبحت منصة لمنتقدي السياسات المعتدلة للرئيس حسن روحاني والاتفاق النووي لعام 2015 بين طهران والقوى العالمية.