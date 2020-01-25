 الخارجية الإيرانية: الشخص الذي أسقط الطائرة الأوكرانية يقبع في السجن حاليا - بوابة الشروق
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الخارجية الإيرانية: الشخص الذي أسقط الطائرة الأوكرانية يقبع في السجن حاليا

الطائرة المنكوبة في إيران
الطائرة المنكوبة في إيران
أ ش أ
نشر فى : السبت 25 يناير 2020 - 10:20 ص | آخر تحديث : السبت 25 يناير 2020 - 10:20 ص

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم السبت، أن الشخص الذي أسقط الطائرة الأوكرانية يقبع في السجن حاليا.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن الحكومة الإيرانية ليست مسؤولة عن تأخر المعلومات حول سبب سقوط الطائرة.

وقال إن الشخص الإيراني المسؤول عن إسقاط الطائرة الأوكرانية موجود في السجن الآن ، مضيفا "الناس كانوا على حق في شكواهم من حجب المعلومات عنهم، لكن الحكومة غير مسؤولة عن ذلك".

وتابع: "إن الموقف كان معقدا وجاء في وقت معقد ، الآخرون احتاجوا وقتا أطول، فمنذ نحو 32 عاما أسقطت الولايات المتحدة طائرة ركاب إيرانية، وحتى الآن لم تصدر اعتذارا رسميا، والضابط الأمريكي المسؤول عن إسقاطها تلقى تكريما، في الوقت ذاته".

وكانت طائرة أوكرانية كانت متجهة من مطار الخميني في طهران إلى كييف، في 8 يناير الحالي قد تحطمت إثر إصابتها بصاروخ - قالت السلطات الإيرانية إنه أطلق عن طريق الخطأ- مما أدى إلى مقتل 176 راكباً كانوا على متنها.

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