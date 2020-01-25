كارتيرون: أنا محبط

علق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن نتيجة مباراة فريقه اليوم أمام مازيمبي الكونغولي والتي انتهت بتعادل الفريقين سلبيا.

وأكد كارتيرون، في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب انتهاء المباراة إنه محبط جدا من نتيجة التعادل، مشيرا إلى ان الزمالك كان افضل ووصل إلى المرمى كثيرا ولكنه لم يسجل.

وأوضح مدرب الزمالك، أن المغربي أشرف بن شرقي لاعب كبير ومؤثر وهو هداف الفريق لكن أحمد زيزو قدم مردودا جيدا طوال اللقاء.

أضاف كارتيرون: "الفريق يسير بشكل جيد على المستوى البدني، ونجح في تحقيق نتائج مميزة خلال الفترة الأخيرة، ولو كان قد نجح في تسجيل هدف في الشوط الاول ما كان قد تحدث احد عن الأمور البدنية او مدرب الأحمال".

وتابع المدرب الفرنسي أن الحارس محمد أبو جبل تعرض لإصابة خفيفة خلال الفترة الأخيرة، ومشاركته اليوم جاءت بعد تعافيه بشكل كامل والتأكد من قدرته على المشاركة في اللقاء.

وواصل كارتيرون بأن إمكانيات لاعبي الزمالك تسمح بشكل اكبر للعب بطريقة المهاجم الواحد وليس اللعب بثنائي في الهجوم، مشيرًا إلى أنه يعمل على الاعتماد على إرسال العرضيات بشكل مستمر، واللعب على الطرفين واليوم الفريق كان أفضل على مستوى الاستحواذ ولكنه افتقد ميزة الأطراف.

واختتم كارتيرون قائلا: "ننتظر نتيجة مباراة الغد بين زيسكو وأول أغسطس لحسم موقفنا من الصعود الى دور الثمانية ونعلم اننا فقدنا فرصتنا في الصعود كمتصدر للمجموعة".