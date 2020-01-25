إنقاذ طاقم مروحية للبحرية الأمريكية تحطمت فوق بحر الفلبين

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أعلن الأسطول السابع الأمريكي اليوم السبت إنقاذ جميع الأفراد الخمسة الذين يشكلون طاقم مروحية تابعة للبحرية الأمريكية تحطمت فوق بحر الفلبين.

وقال الأسطول السابع في بيان إنه جرى نقل ثلاثة من أفراد الطاقم على متن مروحية يابانية إلى مستشفى تابعة للأسطول في مقاطعة أوكيناوا لفحص حالتهم، فيما تمكن الاثنان الآخران من العودة إلى "بلو ريدج" الحربية الأمريكية.

وأوضح الأسطول في بيانه أن المروحية طراز "إم إتش-60" كانت " سقطت أثناء القيام بعمليات روتينية".

وشاركت قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية وحرس السواحل اليابانية وسفينتان حربيتان أمريكيتان، بالإضافة إلى سلاح الجو الأمريكي في عمليات البحث والإنقاذ.

ويعمل الأسطول السابع الذي تقع قاعدته في كاناجاوا باليابان في المحيط الهادئ.