مصادمات بين متظاهرين وقوات الأمن وسط العاصمة العراقية بغداد

أفاد شاهد عيان أن مصادمات اندلعت صباح اليوم السبت، بين القوات الأمنية العراقية ومتظاهرين عندما حاولت القوات الامنية اعادت فتح ساحة الخلاني وإزالة الحواجز الإسمنتية من الساحة وسط بغداد.

وقال المتظاهر محسن جاسم، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. ا )-عبر الهاتف إن مصادمات اندلعت في ساحة الخلاني وسط بغداد بين متظاهرين والقوات الأمنية من جهاز مكافحة الشغب عند محاولة القوات الأمنية اعادة فتح ساحة الخلاني، وإزالة الحواجز الإسمنتية حيث استخدمت الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.

وأضاف أن المصادمات لازالت متواصلة وهناك عدد كبير من المصابين بحالات اختناق جراء استنشاق الغازات المسيلة للدموع.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أفاد بيان لقيادة عمليات بغداد بأنه تم إعادة فتح جميع الطرق المحيطة بساحة التحرير المركزية للتظاهرات في المدينة، واستئناف الحركة فيها.

ويأتي هذا الإجراء بعد يوم دام شهدته مدينة بغداد على خلفية مصادمات بين القوات الأمنية والمتظاهرين، وخاصة على جسر محمد القاسم للمرور السريع أوقع 6 قتلى وأكثر من 50 مصابا حسب وسائل إعلام عراقية.

وذكر شهود عيان أن أعدادا كبيرة من المتظاهرين من أتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، انسحبوا من ساحة التحرير، ورفعوا خيام الاعتصام العائدة لهم بطلب من الصدر.

وأوضح شهود العيان أن القوات العراقية تفرض طوقا أمنيا على محيط ساحة التحرير لمنع توسع دائرة الاحتجاج والمظاهرات.

وكان العراقيون قد تظاهروا أمس الجمعة في بغداد للمطالبة بخروج القوات الأمريكية والأجنبية من العراق.