الأمن التونسي يضبط كميات كبيرة من الألغام والمتفجرات بحوزة مجموعة موالية لتنظيم داعش

ضبطت قوات الأمن التونسية -اليوم السبت- كميات كبيرة من الألغام والمواد الأولية المستخدمة في صناعة المتفجرات والذخيرة بجبل (عرباطة) في ولاية قفصة، أخفتها بعض العناصر الإرهابية.



وذكرت وزارة الداخلية التونسية، أنها تمكنت من كشف هذا المكان عن طريق وحدات البحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة، من خلال ضبط أحد قادة ما يسمى بـ (أجناد الخلافة) الموالية لتنظيم (داعش) الإرهابي.



وأضافت أن ذلك جاء بالتنسيق مع الجيش التونسي وقطاعات من الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب، لتنفيذ هذه العملية في عمق مرتفعات جبل (عرباطة)، حيث تم العثور على 96 لغما أرضيا جاهز للاستعمال و390 خرطوشة خاصة بسلاح ناري "كلاشينكوف" ومواد أولية لصنع المتفجرات وكمية من مادة "الأمونيتر".



وأشارت إلى أنه تم إتلاف الألغام التي عُثر عليها بالتفجير في المكان من قبل الوحدة العسكرية المختصة في هذا المجال.