زيسكو يتعادل مع أول أغسطس ويمنح الزمالك بطاقة التأهل في دوري الأبطال

حسم التعادل الإيجابي، بهدف لكل فريق على مباراة زيسكو يونايتد، وأول أغسطس، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، السبت، على ملعب زيسكو، في إطار منافسات الجولة الخامسة في المجموعة الأولى، من دوري أبطال أفريقيا.

وتقدم زيسكو أصحاب الأرض بالهدف الأول عن طريق كالنجو في الدقيقة 50 من شوط المبارة الثاني، قبل أن يعود أول أغسطس في النتيجة ويحرز هدف التعادل عن طريق أري بابل في الدقيقة 69 من زمن المباراة.

وحاول كلا الفريقين خطف هدف الفوز للبقاء على آمال الصعود في المجموعة، ولكن المحاولات باءت بالفشل، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين، مثلما إنتهت نتيجة مواجهة الذهاب بين الفريقين.

بتعادل زيسكو وأول أغسطس، ضمن الزمالك ومازيمبي حجز بطاقة التأهل عن هذه المجموعة، قبل انتهاء الجولة الأخيرة، حيث تصدر مازيمبي برصيد 11 نقطة، وفي المركز الثاني الزمالك برصيد 8 نقاط، في حين يحتل كل من زيسكو وأول أغسطس المركز الثالث والرابع برصيد 3 نقاط.

