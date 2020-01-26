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أتالانتا يسحق تورينو بسباعية في الدوري الإيطالي

د ب أ
نشر فى : السبت 25 يناير 2020 - 11:52 م | آخر تحديث : الأحد 26 يناير 2020 - 12:46 ص

سحق أتالانتا مضيفه تورينو 7 / صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة لقدم.

وتقدم أتالانتا في الدقيقة 17 عن طريق جوسيب إيلسيتش، قبل أن يضاعف زميله روبن جوسينس النتيجة في الدقيقة 29.

وفي الدقيقة 46 سجل دوفان زاباتا الهدف الثالث من ركلة جزاء، قبل ان يعود إيلسيتش ليسجل هدفين في الدقيقتين 53 و 54.

وسجل لويس موريل الهدف السادس من ركلة جزاء في الدقيقة 86، قبل أن يختتم اللاعب ذاته مهرجان الأهداف في الدقيقة 88.

وشهدت المباراة طرد اثنين من لاعبي تورينو، وهم أرماندو إنزو في الدقيقة 76 وساسا لوكيتش في الدقيقة 89.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 38 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد تورينو عند 27 نقطة في المركز العاشر.


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