 شيفيلد وينزداي يتأهل لدور الستة عشر بكأس الاتحاد الإنجليزي - بوابة الشروق
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شيفيلد وينزداي يتأهل لدور الستة عشر بكأس الاتحاد الإنجليزي

د ب أ
نشر فى : السبت 25 يناير 2020 - 12:22 ص | آخر تحديث : السبت 25 يناير 2020 - 12:31 ص

تأهل شيفيلد وينزداي إلى دور الستة عشر من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه كوينز بارك رينجرز 1 / صفر، ضمن منافسات الدور الخامس من المسابقة، والتي شهدت تعادلا سلبيا بين نورثامبتون وضيفه ديربي كاونتي، حيث سيتم تحديد موعد لمباراة إعادة بينهما حسب لوائح المسابقة في حالات التعادل.

وسجل مورجان فوكس الهدف الوحيد لشيفيلد وينزداي في الدقيقة 43،ليمنح فريقه بطاقة التأهل للدور المقبل.

وفي المباراة الثانية، تعادل نورثامبتون وضيفه ديربي كاونتي سلبيا، ليلجأ الفريقين إلى مباراة إعادة سيتم تحديد موعدها لاحقا، حيث تنص لائحة المسابقة على إقامة مبارة إعادة بين الفريقين في حالة التعادل.


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