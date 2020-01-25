بومبيو يتفوه بـ«كلمة بذيئة» ردا على سؤال عن سفيرة واشنطن لدى أوكرانيا

انتابت وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حالة من الغضب دفعته للتفوه بألفاظ بذيئة، خلال استضافته في برنامج إذاعي، عقب توجيه المذيعة سؤالا عن السفيرة الأمريكية السابقة في أوكرانيا ماري يوفانوفيتش.

وأثارت ماري لويز كيلي المذيعة في الإذاعة الوطنية العامة "إن.بي.أر" حفيظة مايك بومبيو حينما وجهت إليه سلسلة من الأسئلة المتعلقة بيوفانوفيتش، من ضمناها سؤال حول ما إذا كان مدينا بالاعتذار إلى يوفانوفيتش لعدم دفاعه عنها خلال حملة التشوية التي تعرضت لها والتى أدارها رودي جولياني المحامي الشخصي لترامب ومساعديه، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وقالت ماري إن أحد مساعدي بومبيو انهى المقابلة فجأة، ومن ثم استدعاها بومبيو لمكتبه في وزارة الخارجية وبدأ في توبيخها قائلا: "هل تعتقدين أن الأمريكيين يهتمون بأوكرانيا"، مشيرة إلى أنه تفوه "بكلمة بذيئة".

وتابعت ماري أنه سألها حول ما إذا كانت تستطيع أن تحدد مكان أوكرانيا على الخريطة، وأجابته بأنها تستطيع ذلك، فطلب بومبيو من مساعديه أن يحضروا خريطة خالية من أسماء الدول، وأشارت المذيعة -التى عملت كمراسلة أجنبية وقامت بتغطية شؤون الاستخبارات والأمن القومي- على مكان أوكرانيا.

وقال بومبيو للمذيعة إنه وافق على المقابلة للحديث عن إيران، لكن المذيعة أشارت إلى أنها أكدت مع مكتبه أنها ستسأل عن كل من إيران وأوكرانيا.

في سياق متصل، نشرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، تسجيل صوتي جديد يظهر فيه صوت ترامب وهو يطلب التخلص من السفيرة يوفانوفيتش، وذلك خلال اجتماع جري عام 2018 مع ليف بارناس وإيجور فرومان، الشريكان السابقان لمحامى الرئيس الأمريكى الشخصي رودي جولياني.

وقال محامي بارناس لمحطة "بي بي إس" الإخبارية الأمريكية إن التسجيل كان دقيقًا، وتوافق مع ما يتذكره موكله عن الاجتماع.

وكان ترامب قد نفى مراراً معرفته ببارناس.

وأقيلت يوفانوفيتش من منصبها في مايو من العام الماضي، في الوقت الذي كانت حملة ترامب تمارس ضغوطها على الحكومة الأوكرانية للحصول على معلومات مشينة من شأنها تشويه سمعة جو بايدن المرشح الأوفر حظا لنيل بطاقة ترشيح الديمقراطيين للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.