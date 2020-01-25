وزير النقل يتفقد أعمال تطوير وصلة نفق الشهيد أحمد حمدي وطريق المعاهدة

«الوزير» يشدد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع وفقا لقياسات الجودة العالية

تفقد وزير النقل، الفريق كامل الوزير، عددا من المشروعات الجاري تنفيذها، بدأها بطريق خدمة الشاحنات بالقاهرة السويس الصحراوي، بطول 37 كيلو متر، وأعمال تطوير وصلة نفق الشهيد أحمد حمدي، بطول 20 كيلومتر.

وتابع الوزير، خلال الجولة الميدانية التي أجراها، اليوم السبت، معدلات تنفيذ المشروع، الذي يأتي ضمن المرحلة الثالثة لـ«القومي للطرق»، الجاري تنفيذها بإجمالي أطوال 1300 كيلومتر.

وأوضح الوزير أن تكلفة أعمال طريق خدمة الشاحنات تبلغ 676 مليون جنيه، وهو يشمل: تطوير الطريق الرئيسي ليصبح 3 حارات في كل اتجاه بعرض رصف 13.90 متر وإنشاء طريق خدمة أسفلتي للشاحنات حارتين في كل اتجاه بعرض 9.20 متر، وكوبري 109، والذي جرى الانتهاء من تنفيذه.

والتقى وزير النقل بالمهندسين والفنيين، مشددا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للمشروع، وأن تتم أعمال التنفيذ وفق لقياسات الجودة العالية، وأن يتم مراعاة عناصر السلامة والأمان في جميع مراحل التنفيذ.

وأشار الوزير إلى أنه من المقرر الانتهاء من المشروع بحلول شهر مارس المقبل.

وأوضح أن هذا المشروع سيسهل حركة الربط مع جنوب سيناء ويحقق السيولة المرورية لحركة الشاحنات القادمة من المحاجر والموانئ البحرية وخدمه المجتمعات العمرانية الواقعة على طريق القاهرة/ السويس.

وأضاف: "كما تؤدي هذه المشروعات إلى التكامل مع كل من الطريق المنفذ خلال المرحلة الأولى من المشروع القومي من الدائري الإقليمي حتى مدخل السويس، والتكامل مع تطوير المسافة من الطريق الدائري إلى الدائري الإقليمي؛ ليصبح طريق الشاحنات ممتدا من مداخل السويس حتى القاهرة".

وتفقد وزير النقل موقع إنشاء كوبريين علويين، الأول لربط طريق جنيفة مع وصلة نفق الشهيد أحمد حمدي، بطول 104 أمتار باتجاهين مرورين وبعرض 24 متر لكل اتجاه بتكلفة تقديرية 90 مليون جنيه، والثاني: عند تقاطع طريق جنيفة مع طريق السويس/ الإسماعيلية، بطول 52 مترا باتجاهين مرورين وبعرض 18 متر لكل اتجاه وبتكلفة تقديرية 35 مليون جنيه.

وقال الفريق كامل الوزير إن إنشاء هذه الكباري يأتي في إطار خطة وزارة النقل لتيسير حركة مرور الركاب والبضائع على الطرق السريعة ومنع التقاطعات السطحية، مشيرا إلى أن الشركة المكلفة بتنفيذ المشروع قد بدأت في تجهيز الموقع، ومن المقرر أن يبدأ العمل خلال هذا الأسبوع.

وتوجَّه وزير النقل بعد ذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير طريق المعاهدة (السويس/ الإسماعيلية) أحد مشروعات المرحلة الثالثة من المشروع القومي.

وأوضح الوزير إنه جارٍ تطوير الطريق، الممتد بطول 80 كيلومتر وعرض 13.9 متر، ليصبح 3 حارات في كل اتجاه بدلا من حارتين، لافتا إلى أنه يربط مدينتي السويس والإسماعيلية ويتقاطع مع طريق نفق الشهيد أحمد حمدي.

وأكد الوزير أن تطوير هذا الطريق سيسهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين والمركبات على الطريق بالإضافة إلى تخفيض الحوادث عليه.