 177.7 مليار متر مكعب إنتاج الصين من الغاز الطبيعي خلال 2019 - بوابة الشروق
السبت 25 يناير 2020 10:40 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستحرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟
النتـائـج تصويت

177.7 مليار متر مكعب إنتاج الصين من الغاز الطبيعي خلال 2019

أ ش أ
نشر فى : السبت 25 يناير 2020 - 10:27 ص | آخر تحديث : السبت 25 يناير 2020 - 10:27 ص

سجل إنتاج الصين من الغاز الطبيعي خلال عام 2019 نموا بنسبة 5ر11% على أساس سنوي ليصل إلى 7ر177 مليار متر مكعب.

وذكرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين –في أحدث بيانات أصدرتها اليوم- أن واردات الغاز الطبيعي ارتفعت عام 2019 بنسبة 5ر6% مقارنة بعام 2018 لتصل إلى 2ر132 مليار متر مكعب، فيما بلغ الاستهلاك الواضح للغاز الطبيعي العام الماضي 7ر306 مليار متر مكعب، بزيادة 4ر9% على أساس سنوي.

وتوقعت شركة بتروتشاينا، أكبر منتج للنفط والغاز في الصين، أن استهلاك الغاز الطبيعي سيتوسع بنسبة 6ر8% ليصل إلى 330 مليار متر مكعب في عام 2020 وسط جهود الصين لمعالجة تلوث الهواء.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك